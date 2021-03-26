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Тонкі крісла та простий дизайн: у мережі показали, як виглядає салон літака Bees Airline

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Новий український лоукостер Bees Airline - фото 1
Новий український лоукостер Bees Airline / wing

В Україні з'явився новий лоукостер – Bees Airline, на балансі якого є поки лише два Boeing 737-800. Один з авіалайнерів був перефарбований і в ньому оновлений салон. Дивіться, як виглядає салон літака нового українського авіаперевізника.

У авіалайнері були встановлені нові тонші сидіння. Крісла, які раніше використовували в МАУ – прибрали. Раніше цей борт літав саме на цих авіалініях. Тепер в салоні літака стоїть 189 сидінь – це максимальна кількість для такого борту, пише Avianews.

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Тонкі крісла та простий дизайн: у мережі показали, як виглядає салон літака Bees Airline - фото 453060

Всі нові крісла покриті шкірзамінником – для простішого й швидшого прибирання салонів. Крім того, це дозволяє не використовувати одноразові підголовники. Сама форма сидінь дуже зручна, навпроти кожного пасажирського сидіння – відкидний столик.

Перші два літаки лоукостера Bees Airline були випущені у 2010 році. У них простий салон зі звичайними багажними полицями та стандартним підсвічуванням. Сучасніші Boeing 737-800 оснащені інтер'єром Sky Interior з різнобарвним світлодіодним підсвічуванням і збільшеними полками для ручної поклажі.

У перші тижні лоукостер буде здійснювати тільки чартерні рейси з Києва і Львова, а далі – з Одеси та Харкова. Першими напрямками стануть Грузія і Вірменія. Залежно від рейсу, ціни на квитки будуть стартувати від 1000-1500 гривень. Регулярні рейси планують запустити ближче до травневих свят.

Тонкі крісла та простий дизайн: у мережі показали, як виглядає салон літака Bees Airline - фото 453057

Тонкі крісла та простий дизайн: у мережі показали, як виглядає салон літака Bees Airline - фото 453058

Тонкі крісла та простий дизайн: у мережі показали, як виглядає салон літака Bees Airline - фото 453059

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