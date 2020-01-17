Український авіагігант Ан-124 перевіз найбільший супутник Lockheed Martin: відео

Український концерн Антонов переправив до Французької Гвіани на Ан-124-100-150 Руслан найбільший супутник американської компанії Lockheed Martin. Про це напередодні повідомила прес-служба українського перевізника.

Політ здійснювався з аеродрому Моффетт в Каліфорнії до Французької Гвіани. Супутник буде незабаром запущений і почне обслуговувати Близький Схід і Європу.

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"Авіакомпанія Авіалінії Антонова використала модернізований Ан-124-100-150 для перевезення великого і потужного космічного апарату, який коли-небудь будував Lockheed Martin", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що про цей переліт стало відомо завдяки компанії back2back productions, співробітники якої зняли його на відео і транслювали як частину серіалу Mega Air.

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