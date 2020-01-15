У мережі з'явилося відео, на якому показали салон літака Судного дня

В інтернеті опублікували детальне відео повітряного командного пункту Військово-повітряних сил США E-4B Nightwatch, відомого як літак "Судного дня". Ролик з'явився на YouTube-каналі AIRBOYD.

Літак Boeing E-4B перебуває на озброєнні американських ВПС і призначений для керівництва США в разі початку ядерної війни. На відео показали зони верхньої та середньої палуби, зокрема, кімнату нарад командування і кухню.

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Зараз ВПС мають у своєму розпорядженні чотири E-4B, які створені на основі далекомагістрального двопалубного широкофюзеляжного пасажирського літака Boeing 747-200. Судна повинні стати командними пунктами для вищого керівництва США в разі, якщо наземні системи управління будуть зруйновані в результаті ядерної атаки. Перший політ E-4B Nightwatch здійснив у червні 1973 року.

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