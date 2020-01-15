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У США пасажирський літак скинув паливо над містом: відеофакт

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У США пасажирський літак скинув паливо над містом: відеофакт - фото 1

У США літак під час аварійної посадки скинув реактивне паливо над кварталами, де стоять школи. Авіарейс компанії Delta летів з Лос-Анджелеса в Шанхай.

Відомо що вже після зльоту з аеропорту у літака виникли проблеми з двигуном, через які екіпаж вирішив повернутися в аеропорт. Співробітники авіакомпанії розповіли, що після викиду палива, літаку вдалося благополучно приземлитися. Таке рішення було прийняте для того, щоб безпечно здійснити посадку.

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Так, літаку довелося скинути паливо в районі, де розташовані п'ять початкових і одна середня школи. Рятувальники стверджують, що є постраждалі, які отримали легкі пошкодження. Госпіталізація нікому не знадобилася. Постраждалі ж розповіли, що в повітрі з'явився запах авіаційного палива, який негативно впливав на зір і змушував очі сльозитися.

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Джерело: buzzfeednews
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