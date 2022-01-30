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Mercedes-Benz EQS показав погані результати під час "лосиного" тесту: відео заїзду

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Mercedes-Benz EQS показав погані результати під час "лосиного" тесту: відео заїзду - фото 1

Електричний Mercedes EQS показав дуже посередні результати під час так званого лосиного тесту. Машина зуміла пройти випробування на максимальній швидкості лише у 72 км/год.

Як видно з відео, електричний седан у версії 580 4Matic зумів пройти тест із максимальною швидкістю 72 км/год. Це на 2 км/год менше, ніж седан S-клас попереднього покоління, і описується журналістами як "поганий результат".

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Тестовий EQS оснащений шинами Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 MO розмірністю 265/40 R21, повним приводом та повнокерованим шасі. Mercedes-Benz EQS має довжину 5,22 метра і колісну базу 3,21 метра, при цьому важить 2585 кілограмів, що могло негативно вплинути на результат.

Серійний EQS є електричною альтернативою S-класу. Він заснований на новітній платформі, яку спеціально розробили для електричного модельного ряду. Зараз він пропонується у вигляді одномоторного седана EQS 450 і двомоторного EQS 580 4Matic.

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