Mercedes-Benz EQS показав погані результати під час "лосиного" тесту: відео заїзду

Електричний Mercedes EQS показав дуже посередні результати під час так званого лосиного тесту. Машина зуміла пройти випробування на максимальній швидкості лише у 72 км/год.

Як видно з відео, електричний седан у версії 580 4Matic зумів пройти тест із максимальною швидкістю 72 км/год. Це на 2 км/год менше, ніж седан S-клас попереднього покоління, і описується журналістами як "поганий результат".

І ще: Toyota випустить екстремальну версію пікапа Tundra

Тестовий EQS оснащений шинами Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 MO розмірністю 265/40 R21, повним приводом та повнокерованим шасі. Mercedes-Benz EQS має довжину 5,22 метра і колісну базу 3,21 метра, при цьому важить 2585 кілограмів, що могло негативно вплинути на результат.

Серійний EQS є електричною альтернативою S-класу. Він заснований на новітній платформі, яку спеціально розробили для електричного модельного ряду. Зараз він пропонується у вигляді одномоторного седана EQS 450 і двомоторного EQS 580 4Matic.

Читайте також: У мережі опублікували свіжі "живі" знімки Tesla Cybertruck: пікап готовий стати на конвеєр