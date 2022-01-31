Приятель Ілона Маска злив у мережу нові фото Tesla Cybertruck

У мережі з'явилися нові фото електричного пікапа Tesla Cybertruck. Здається, вони були зроблені під час відвідування гігафабрики у Техасі.

Знімки показав Джо Роган в Instagram, друг Ілона Маска та відомий американський ведучий подкастів. Судячи з фону на фотографіях, Джо був на Gigafactory Texas, де й сфотографував Cybertruck.

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"Cybertruck – найкрутіший автомобіль, який я коли-небудь бачив у своєму житті. Він дуже привабливий у реальному житті і дає відчуття величезного стрибка в майбутнє", – написав Роган у підписі до фото.

На знімках показаний прототип Cybertruck під новими ракурсами, іншим освітленням та з відкритими дверима багажника. Його відрізняє наявність класичних дзеркал заднього виду замість камер.

А тим часом Tesla офіційно оголосила про своє рішення відстрочити запуск виробництва електропікапа Cybertruck. Таке рішення пов'язані з дефіцитом чіпів, необхідні для виробництва електромобілів.

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