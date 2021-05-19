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Коронавірус Євробачення

Українських заробітчан вакцинуватимуть на кордоні з Польщею

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Українські заробітчани отримають щеплення на кордоні з Польщею - фото 1
Українські заробітчани отримають щеплення на кордоні з Польщею

Прикордонники пропонуватимуть українцям, які прямують на заробітки у Польщу, одноразову вакцину. Детальніше читайте далі.

Польща вирішила запобігати поширенню коронавірусу завдяки вакцинації для заробітчан, передає Wirtualna Polska. Тому на прикордонних переходах у Підкарпатському воєводстві українці можуть отримати одноразову вакцину Johnson&Johnson.

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"Це буде як фільтр, що захищає країну від коронавірусу ззовні. Ми щодня фіксуємо кількох заражених людей на наших контрольно-пропускних пунктах біля кордону з Україною. Люди, які приїжджають на роботу до Польщі, також повинні бути щеплені, що посилить наш захист", – пояснює глава медцентру Medyk в Жешуві Станіслав Мазур.

Таке ініціативу підтримують і польські роботодавці, адже спалахи коронавірусу навіть на сезонних вакансіях не найкраще позначають на роботі. За словами Мазура, Польща вже очікує на дози вакцини та одразу розпочне щеплення.

Українських заробітчан вакцинуватимуть на кордоні з Польщею - фото 460077

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