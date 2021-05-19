Українських заробітчан вакцинуватимуть на кордоні з Польщею

Прикордонники пропонуватимуть українцям, які прямують на заробітки у Польщу, одноразову вакцину. Детальніше читайте далі.

Польща вирішила запобігати поширенню коронавірусу завдяки вакцинації для заробітчан, передає Wirtualna Polska. Тому на прикордонних переходах у Підкарпатському воєводстві українці можуть отримати одноразову вакцину Johnson&Johnson.

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"Це буде як фільтр, що захищає країну від коронавірусу ззовні. Ми щодня фіксуємо кількох заражених людей на наших контрольно-пропускних пунктах біля кордону з Україною. Люди, які приїжджають на роботу до Польщі, також повинні бути щеплені, що посилить наш захист", – пояснює глава медцентру Medyk в Жешуві Станіслав Мазур.

Таке ініціативу підтримують і польські роботодавці, адже спалахи коронавірусу навіть на сезонних вакансіях не найкраще позначають на роботі. За словами Мазура, Польща вже очікує на дози вакцини та одразу розпочне щеплення.

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