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Коронавірус Євробачення

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 травня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 19 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 19 травня: в Україні виявлено 2 165 233 випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​5 138 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 19 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 77 685 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 914 382​ результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 165 233
Одужали 1 899 446
Померли 48 696

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (567), м. Київ (477), Дніпропетровській (457), Донецькій (336) та Київській (336) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 128

Волинська область

 193

Дніпропетровська область

 476

Донецька область

 336

Житомирська область

 115

Закарпатська область

 67

Запорізька область

 276

Івано-Франківська область

 98

Кіровоградська область

 84

Київ

 477

Київська область

 336

Львівська область

 239

Луганська область

 111

Миколаївська область

 237

Одеська область

 130

Полтавська область

 131

Рівненська область

 309

Сумська область

 167

Тернопільська область

 108

Харківська область

 567

Херсонська область

 110

Хмельницька область

 178

Чернівецька область

 62

Черкаська область

 169

Чернігівська область

 53

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 травня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 19-05-2021:

Захворіли 164 909 681
Одужали

143 844 736
Померли

3 418 998

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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