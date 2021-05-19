Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 травня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 19 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 19 травня: в Україні виявлено 2 165 233​ випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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5 138 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 19 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 77 685 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 914 382​ результати тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ Станом на ранок 19 травня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 165 233 Одужали 1 899 446 Померли 48 696

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (567), м. Київ (477), Дніпропетровській (457), Донецькій (336) та Київській (336) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 128 Волинська область 193 Дніпропетровська область 476 Донецька область 336 Житомирська область 115 Закарпатська область 67 Запорізька область 276 Івано-Франківська область 98 Кіровоградська область 84 Київ 477 Київська область 336 Львівська область 239 Луганська область 111 Миколаївська область 237 Одеська область 130 Полтавська область 131 Рівненська область 309 Сумська область 167 Тернопільська область 108 Харківська область 567 Херсонська область 110 Хмельницька область 178 Чернівецька область 62 Черкаська область 169 Чернігівська область 53

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 19-05-2021:

Захворіли 164 909 681 Одужали 143 844 736 Померли 3 418 998 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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