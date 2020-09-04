Скручування пробігу: в Україні хочуть ввести штрафи за автомобільне шахрайство

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №4039, завдання якого – запобігти "скручуванню" одометрів і штрафувати тих, хто все ж таки зважився на обман, штучно зменшивши реальний пробіг транспортного засобу. Законопроєкт перебуває тільки на першій стадії розгляду.

Якщо власник або водій автомобіля відключить кабель щитка приладів або трос спідометра, щоб під час їзди кілометраж не враховувався, він може зіткнутися з адміністративною відповідальністю у вигляді штрафу в розмірі 3400 гривень.

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Якщо під час будь-яких реєстраційних дій з автомобілем в сервісному центрі МВС або при проведенні техогляду буде виявлений показник одометра менший, ніж той, що був раніше зафіксований в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, штраф складе 8500 грн. Внесення даних до ЄДР передбачено при здійсненні реєстраційних дій з авто і під час його техогляду. Пізніше цей перелік може бути розширений, скажімо, за прикладом Польщі, де показники одометрів фіксують митники, прикордонники, страховики, військова поліція, транспортна інспекція, і патрульні під час кожної зупинки або оформленні ДТП.

Є в законопроєкті й частина, передбачена спеціально для тих, хто, імпортуючи вживані авто, спочатку "мотає" лічильник на збільшення, щоб митники оцінили авто дешевше і нарахували менше податків, а потім "скручує" пробіг, щоб машину можна було продати дорожче. Так ось – пробіг пропонують фіксувати у митній декларації, і при першій реєстрації розмитненого авто показання одометра не можуть бути меншими за ті, що були заявлені на митниці. Якщо ж "скрутив" – штраф 17 000 грн.

Тим, хто надає послуги з "відмотування" пробігу, буде загрожувати штраф розміром 34 000 грн. Якщо власник автомобіля, в якому виявили зменшення показників одометра, не повідомить, хто і де саме "скручував", цей штраф доведеться сплатити йому. Тому водієві буде простіше (й дешевше) надати поліції інформацію про виконавця. Такий же штраф (34 000 грн), очікує тих, хто повторно впродовж року попадеться на шахрайстві з показниками пробігу автомобіля.

Не буде вважатися порушенням переповнення лічильника пробігу в автомобілях ранніх років випуску, де є 4-5 сегментів на одометрі: в процесі експлуатації він може "обнулитися". Також, у разі виходу з ладу панелі приладів з одометром, коли єдиний вихід – заміна його на новий (або інший, б/у), це теж не буде вважатися порушенням. Однак і в першому і другому випадку власнику автомобіля потрібно буде повідомити про це у сервісний центр МВС.

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