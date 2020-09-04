На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Експерти назвали авто, які найвигідніше продавати на вторинному ринку
-
- 24
Організація iSeeCars провела дослідження автомобільного ринку США і з'ясувала, на які старі машини виріс попит в останні кілька місяців, попри пандемію COVID-19 і пов'язаний з нею карантин. Експерти проаналізували близько мільйона оголошень.
У своєму звіті організація зазначає, що ціни на старі автомобілі виросли приблизно на 4% у серпні в порівнянні з липнем, проте є машини, які перейшли всі мислимі і немислимі межі – їхня вартість за минулий час в деяких випадках підскочила на сім і більше відсотків.
І ще: У США продають поліцейські BMW i3 за пів ціни: що з ними не так?
Цікаво, що в цьому рейтингу виявилися не тільки популярні седани й кросовери, а й така екзотика, як маслкари.
ТОП-10 б/у машин, які найвигідніше продавати
- Land Rover Range Rover Evoque, + 7%. Середня ціна: 29 866 доларів (+ $ 1 961 в порівнянні з липнем).
- Ford Mustang, + 7,2%. Середня ціна: 28 715 доларів (+ $ 1 940 в порівнянні з липнем).
- Volvo XC60, + 7,6%. Середня ціна: 29 011 доларів (+ $ 2 042 в порівнянні з липнем).
- BMW 7 Series, + 7,6%. Середня ціна: 45 213 доларів (+ $ 3 209 в порівнянні з липнем).
- BMW 4 Series, + 7,9%. Середня ціна: 28 064 доларів (+ $ 2 050 в порівнянні з липнем).
- Land Rover Discovery Sport, +7.9%. Середня ціна: 28 839 доларів (+ $ 2 121 в порівнянні з липнем).
- Lexus RX 350, + 8,4%. Середня ціна: 35 055 доларів (+ $ 1 961 в порівнянні з липнем).
- Volvo S60, + 8,6%. Середня ціна: 23 105 доларів (+ $ 1 829 в порівнянні з липнем).
- Land Rover Range Rover Sport, + 8,9%. Середня ціна: 51 502 доларів (+ $ 4 226 в порівнянні з липнем).
- Dodge Challenger, + 9.0%. Середня ціна: 32 163 доларів (+ $ 2 667 в порівнянні з липнем).
Читайте також: Як виглядає найкрутіший ключ для авто: відео
-
15:25Чотири незвичних способи зняти стрес, які дійсно працюють
-
15:1390 днів від одного заряду: realme представила круту електричну зубну щітку
-
14:53Чиста спокуса: Тіна Кароль прикрасила сторінки Vogue
-
14:42У Китаї електромобіль вибухнув під час зарядки: відео
-
14:22У Китаї презентували місто, якому не страшна ніяка пандемія
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
14:16Хлопець-веган показав, як змінилося його тіло за чотири роки: ефектні кадри
-
13:51Солоні кавуни в банках: рецепт незвичайної закуски
-
13:37Скручування пробігу: в Україні хочуть ввести штрафи за автомобільне шахрайство
-
13:20На Марсі виявили "пилового диявола": відео
-
13:11Студента шокував стан його квартири після п'яти місяців карантину: фото
-
12:54В Італії пропонують орендувати острів за 3 тисячі гривень
-
12:44Першокласниця з Трускавця насмішила мережу правдою життя: вірусне відео
-
12:32Дієтологи назвали три складові здорового раціону
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:16Експерти назвали авто, які найвигідніше продавати на вторинному ринку
-
12:05Україна – Швейцарія: найкращим гравцем матчу несподівано став дебютант збірної
-
11:53Nintendo відродить культову ігрову приставку до 35-річчя серіалу Super Mario: відео
-
11:34NK – A HUEVO: дивіться новий пристрасний кліп Насті Каменських (16+)
-
11:21Науковці заявили, що вживання марихуани знижує рівень IQ
-
10:48Кінець епохи: на Землю впав найперший супутник NASA (відео)
-
10:20Володимир Кличко презентував на подіумі уніформу міської комунальної служби: фото
-
09:47Пробила стелю: епічна поява мами тіктокерки підірвала мережу (відео)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 вересня
-
08:50Євген Клопотенко розкрив секрети приготування гострої аджики на зиму
-
13:37Скручування пробігу: в Україні хочуть ввести штрафи за автомобільне шахрайство
-
11:34NK – A HUEVO: дивіться новий пристрасний кліп Насті Каменських (16+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 вересня
-
07:15Погода в Україні 4 вересня: точний прогноз на сьогодні
- 03 вересня
-
21:30УКРАЇНА ▶ ШВЕЙЦАРІЯ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги націй
-
19:05Концерти вересня у Києві: добірка крутих заходів, які не можна пропустити
-
18:56Карантинні зони в Україні оновили: карта і список по областях
-
16:50MONATIK зібрав топових українських зірок у фільмі-мюзиклі РИТМ: дивіться відео
-
15:13Не час помирати: у мережі з'явився новий трейлер екшну про Джеймса Бонда
-
11:055 нових українських книг, з якими варто зустріти осінь
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 вересня
-
07:16Погода в Україні 3 вересня: де пройдуть дощі
- 02 вересня
-
19:53Якої довжини має бути пеніс, аби забезпечити 100-відсотковий оргазм: відповідь жінок
-
16:0010 фільмів та серіалів, які ідеально заходять під будь-який настрій: вибір мережі
-
13:00Кіану Рівз святкує 56 років! Вгадай фільм з актором за фото
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 вересня
-
07:14Погода в Україні 2 вересня: точний прогноз на сьогодні
- 01 вересня
-
21:43Чому жінка не хоче сексу: 5 найпоширеніших причин
-
20:01Спіймати Кайдаша 3, 4 серія розширеної версії: дивитись онлайн серіал 2020
-
17:07Найкращі українські пісні літа 2020: рейтинг крутої музики, яка варта уваги
-
14:02Остапчук веде дочку в перший клас, а Ivan NAVI згадує шкільні роки: зіркова фотодобірка
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 вересня
-
08:00Анекдоти про 1 вересня 2020: веселі жарти та приколи про школу
-
07:13Виберіть каву на фото і дізнайтесь, яким буде ваш день
- 31 серпня
-
21:44Три вправи для тренування будь-де самостійно