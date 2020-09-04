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Коронавірус Карантин 1 вересня

Експерти назвали авто, які найвигідніше продавати на вторинному ринку

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Land Rover Range Rover Evoque - фото 1
Land Rover Range Rover Evoque / land_rover

Організація iSeeCars провела дослідження автомобільного ринку США і з'ясувала, на які старі машини виріс попит в останні кілька місяців, попри пандемію COVID-19 і пов'язаний з нею карантин. Експерти проаналізували близько мільйона оголошень.

У своєму звіті організація зазначає, що ціни на старі автомобілі виросли приблизно на 4% у серпні в порівнянні з липнем, проте є машини, які перейшли всі мислимі і немислимі межі – їхня вартість за минулий час в деяких випадках підскочила на сім і більше відсотків.

І ще: У США продають поліцейські BMW i3 за пів ціни: що з ними не так?

Цікаво, що в цьому рейтингу виявилися не тільки популярні седани й кросовери, а й така екзотика, як маслкари.

Dodge Challenger - фото 423686
Dodge Challenger

ТОП-10 б/у машин, які найвигідніше продавати

  • Land Rover Range Rover Evoque, + 7%. Середня ціна: 29 866 доларів (+ $ 1 961 в порівнянні з липнем).
  • Ford Mustang, + 7,2%. Середня ціна: 28 715 доларів (+ $ 1 940 в порівнянні з липнем).
  • Volvo XC60, + 7,6%. Середня ціна: 29 011 доларів (+ $ 2 042 в порівнянні з липнем).
  • BMW 7 Series, + 7,6%. Середня ціна: 45 213 доларів (+ $ 3 209 в порівнянні з липнем).
  • BMW 4 Series, + 7,9%. Середня ціна: 28 064 доларів (+ $ 2 050 в порівнянні з липнем).
  • Land Rover Discovery Sport, +7.9%. Середня ціна: 28 839 доларів (+ $ 2 121 в порівнянні з липнем).
  • Lexus RX 350, + 8,4%. Середня ціна: 35 055 доларів (+ $ 1 961 в порівнянні з липнем).
  • Volvo S60, + 8,6%. Середня ціна: 23 105 доларів (+ $ 1 829 в порівнянні з липнем).
  • Land Rover Range Rover Sport, + 8,9%. Середня ціна: 51 502 доларів (+ $ 4 226 в порівнянні з липнем).
  • Dodge Challenger, + 9.0%. Середня ціна: 32 163 доларів (+ $ 2 667 в порівнянні з липнем).

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Джерело: iseecars
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