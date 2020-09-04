Експерти назвали авто, які найвигідніше продавати на вторинному ринку

Організація iSeeCars провела дослідження автомобільного ринку США і з'ясувала, на які старі машини виріс попит в останні кілька місяців, попри пандемію COVID-19 і пов'язаний з нею карантин. Експерти проаналізували близько мільйона оголошень.

У своєму звіті організація зазначає, що ціни на старі автомобілі виросли приблизно на 4% у серпні в порівнянні з липнем, проте є машини, які перейшли всі мислимі і немислимі межі – їхня вартість за минулий час в деяких випадках підскочила на сім і більше відсотків.

І ще: У США продають поліцейські BMW i3 за пів ціни: що з ними не так?

Цікаво, що в цьому рейтингу виявилися не тільки популярні седани й кросовери, а й така екзотика, як маслкари.

Dodge Challenger

ТОП-10 б/у машин, які найвигідніше продавати

Land Rover Range Rover Evoque , + 7%. Середня ціна: 29 866 доларів (+ $ 1 961 в порівнянні з липнем).

, + 7%. Середня ціна: 29 866 доларів (+ $ 1 961 в порівнянні з липнем). Ford Mustang , + 7,2%. Середня ціна: 28 715 доларів (+ $ 1 940 в порівнянні з липнем).

, + 7,2%. Середня ціна: 28 715 доларів (+ $ 1 940 в порівнянні з липнем). Volvo XC60 , + 7,6%. Середня ціна: 29 011 доларів (+ $ 2 042 в порівнянні з липнем).

, + 7,6%. Середня ціна: 29 011 доларів (+ $ 2 042 в порівнянні з липнем). BMW 7 Series , + 7,6%. Середня ціна: 45 213 доларів (+ $ 3 209 в порівнянні з липнем).

, + 7,6%. Середня ціна: 45 213 доларів (+ $ 3 209 в порівнянні з липнем). BMW 4 Series , + 7,9%. Середня ціна: 28 064 доларів (+ $ 2 050 в порівнянні з липнем).

, + 7,9%. Середня ціна: 28 064 доларів (+ $ 2 050 в порівнянні з липнем). Land Rover Discovery Sport , +7.9%. Середня ціна: 28 839 доларів (+ $ 2 121 в порівнянні з липнем).

, +7.9%. Середня ціна: 28 839 доларів (+ $ 2 121 в порівнянні з липнем). Lexus RX 350 , + 8,4%. Середня ціна: 35 055 доларів (+ $ 1 961 в порівнянні з липнем).

, + 8,4%. Середня ціна: 35 055 доларів (+ $ 1 961 в порівнянні з липнем). Volvo S60 , + 8,6%. Середня ціна: 23 105 доларів (+ $ 1 829 в порівнянні з липнем).

, + 8,6%. Середня ціна: 23 105 доларів (+ $ 1 829 в порівнянні з липнем). Land Rover Range Rover Sport , + 8,9%. Середня ціна: 51 502 доларів (+ $ 4 226 в порівнянні з липнем).

, + 8,9%. Середня ціна: 51 502 доларів (+ $ 4 226 в порівнянні з липнем). Dodge Challenger, + 9.0%. Середня ціна: 32 163 доларів (+ $ 2 667 в порівнянні з липнем).

Читайте також: Як виглядає найкрутіший ключ для авто: відео