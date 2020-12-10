Українських водіїв попередили про ожеледицю на дорогах

В Укравтодорі попереджають автолюбителів про ожеледь і ожеледицю в Івано-Франківській області. Проїзд по основних дорогаї в Україні забезпечений.

"Станом на 6 годину 10 грудня сніг з дощем в Чернівецькій, місцями ожеледь в Івано-Франківській, дощ в Одеській областях, на решті території без опадів", – зазначено в повідомленні.

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Відзначається також, що покриття на дорогах державного значення переважно сухе, а в Івано-Франківській області місцями ожеледиця. На перевальних ділянках доріг без опадів. Стан покриття на перевалах місцями мокрий.

"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок тощо. Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечений", – підкреслили в агентстві.

Для забезпечення проїзду по головних шляхах країни дорожні організації задіяли у роботі 124 одиниці техніки та 437 робітників.

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