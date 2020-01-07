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Українських водіїв попередили про нові штрафи

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Українських водіїв попередили про нові штрафи - фото 1

Верховна Рада проголосувала за закон, яким запроваджуються по-справжньому жорсткі штрафи для водіїв, які сідають за кермо п'яними. Тож дізнайтеся, скільки тепер доведеться викласти кермувальнику напідпитку.

Нова система штрафів повинна була вступити в дію вже з 1 січня 2020 року. Але, нардепи, подумавши, вирішили введення закону в дію відтермінувати до 1 липня. Проте, суми штрафів за керування автомобілем в нетверезому вигляді залишилися незмінними. Відповідно до закону, штраф збільшується з 10,2 до 17-34 тисяч гривень. Якщо водій свій "подвиг" повторить, то вже його гаманець буде спустошений на 51 000 гривень.

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Українських водіїв попередили про нові штрафи - фото 378577

Крім цього, згідно із законом, з 1 січня 2020 вже повинні були вступити в дію штрафи за євробляхи. Правда, остаточне рішення приймуть на Кабміні 14 січня. Там нібито розглядають можливості відстрочити покарання ще на пів року.

Які штрафи введуть у 2020 році:

  • за водіння машини на єврономері – 8 500 грн;
  • повторне протягом року водіння євробляхи – 17 000 грн і заборона на водіння впродовж року;
  • за затримку розмитнення на термін до 1 доби – 170 грн;
  • від 1 до 10 діб – 340 грн;
  • від 10 до 20 діб – 8 500 грн;
  • від 20 до 30 діб – 85 000 грн;
  • від 30 діб – 170 000 грн.

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Джерело: obozrevatel
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