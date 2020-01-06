У ДСНС оголосили попередження про негоду

Рятувальники повідомили про наслідки погіршення погодних умов у кількох областях України. Детальніше про негоду читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про наслідки снігопадів та морозів у деяких українських областях у найближчі дні.

І ще: Водіям на озброєння: що робити, якщо двірники залишають сліди на склі

6-7 січня на високогір’ї Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень), – йдеться у повідомленні.

Окрім того, в Укравтодорі попередили про те, що 6 січня вранці на дорогах державного значення ускладнено рух через опади у вигляді снігу, мряку, а також ожеледицю. Тому водіям варто бути особливо обачними у таку погоду.

Читайте також: Погода в Україні 6 січня: точний прогноз по містах