Українські ЗСУ знищили російський вертоліт британською ракетою Starstreak: круте відео

За допомогою Starstreak вдалося знищити ще один ворожий вертоліт

Наші військові продовжують активно знищувати російських найманців. Для цього вони вже використовують також новітню зброю.

Наприклад, пише The Times, українським військовим вдалося збити ще один ворожий вертоліт. Для цього вони використали новітню британську ракету Starstreak.

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У Міністерстві оборони Великої Британії розповідають, що високошвидкісний снаряд Starstreak уже тиждень на озброєнні ЗСУ. А тепер ми отримали можливість побачити його в дії. Так, наші бійці знищили ворожий вертоліт за допомогою британської ракети.

Starstreak – це британський переносний зенітно-ракетний комплекс. Він призначений для знешкодження вертольотів, а також літаків противника, які летять низько.

На ролику, який виклали в мережі, можна побачити, як ракета Starstreak влучає у хвіст вертольота. Після удару хвіст відвалюється, а сам вертоліт втрачає висоту та розбивається. Як жаль. Насправді ні разу не жаль!

Ми захоплюємося нашими військовими, а також вдячні за міжнародну допомогу. Будь-яка зброя зараз нам дозволяє пришвидшити нашу перемогу. Тож віримо у ЗСУ та пам'ятаймо, що все буде Україна!

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