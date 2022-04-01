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війна

Дивіться, як розбігаються окупанти після удару української артилерії: відео атаки ЗСУ

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Дивіться, як розбігаються окупанти після удару української артилерії: відео атаки ЗСУ - фото 1

Йде 37-й день війни, впродовж якої українські бійці гідно стоять на захисті українських земель від російських окупантів. І у мережі показали чергове відео атаки ЗСУ по позиціях рашистів.

Так, Збройні сили України завдали потужного удару по позиціях армії Росії, змусивши їх рятуватися втечею. Відео, зняте за допомогою дрону, опублікувала у себе у Facebook 44-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола.

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На кадрах видно, що російські війська намагалися сховатись в одному з українських населених пунктів, проте їх виявила розвідка ЗСУ. В результаті артудару позиції орків розбили вщент, а самі окупанти в паніці бігли, кидаючи техніку та спорядження.

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