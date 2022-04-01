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війна

Австралія надасть Україні свої бронетранспортери Bushmaster: як виглядає техніка

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Австралія надасть Україні свої бронетранспортери Bushmaster: як виглядає техніка - фото 1

Австралія долучиться до допомоги Україні у війни, яку розв'язала Росія. Тамтешня влада відреагувала на прохання Володимира Зеленського й відправить нам бронетранспортери місцевого виробництва.

Як пише CNN, до України доставлять австралійські бронетранспортери Bushmaster. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон. Таким чином влада Австралії відреагувала на прохання українського президента про військову допомогу.

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Чиновник не уточнив, коли та скільки військових броньованих машин буде відправлено до України. Він лише зазначив, що техніку доставлять літаками C-17.

Ми не просто посилаємо наші молитви, ми посилаємо нашу зброю, ми посилаємо наші боєприпаси, ми посилаємо нашу гуманітарну допомогу, ми посилаємо все це і бронежилети, – додав Моррісон.

Як виглядають бронетранспортери Bushmaster

Австралія надасть Україні свої бронетранспортери Bushmaster: як виглядає техніка - фото 502311

Австралія надасть Україні свої бронетранспортери Bushmaster: як виглядає техніка - фото 502312

Австралія надасть Україні свої бронетранспортери Bushmaster: як виглядає техніка - фото 502313

Австралія надасть Україні свої бронетранспортери Bushmaster: як виглядає техніка - фото 502314

Австралія надасть Україні свої бронетранспортери Bushmaster: як виглядає техніка - фото 502310

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