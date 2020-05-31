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Українські зірки вітають Київ з Днем міста: добірка фото та відео
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31 травня українська столиця, місто Київ святкує свій 1538 день народження. Киян уже встиг привітати мер Віталій Кличко, а також Арнольд Шварценеггер. Ми ж зібрати вітання зірок українського шоу-бізнесу.
Українські зірки на своїх сторінках у мережі поділилися теплими та щирими привітаннями, а також закликали любити свій, часом непростий, але такий рідний Київ.
До теми: Кличко і Шварценеггер привітали жителів столиці з Днем Києва: яскраве відео
Сергій Притула, наприклад, зізнався, що 15 років тому, коли він щойно приїхав до Києва, йому було трішки лячно. Воно й не дивно, адже місто гігантське та не вельми охоче приймає до себе новачків. Утім, на думку ведучого, немає найкращого міста в Україні для реалізації.
"Київ треба полюбити і розчинитися у ньому... Я хочу привітати столицю України. Місто правильних революцій: На граніті, Помаранчевої та Гідності. Місто, у якому відбувалися події, які є нашою історією, і якими ми пишаємось", – підкреслив Притула.
Долучився до Тернопільського Сірого (ну, гаразд, уже не зовсім тернопільського) Святослав Вакарчук. Він написав на своїй сторінці у фейсбуці лаконічне привітання та долучив до нього пісню "Небо над Дніпром" з альбому Dolce Vita.
"Сьогодні День Києва. День міста, яке стало для мене рідним! День міста, яке об’єднує і надихає. Цвіти і процвітай!"
Ната Жижченко, солістка гурту ONUKA долучилась до своїх колег. Новоспечена матуся написала, що "нам випала нагода жити у місті, де попори протиріччя, є все для того, аби реалізовувати задумане. З Днем міста! Нехай ваші мрії змінюють Київ тільки на краще." Привітання Києва супроводжується її хітом Misto!
Долучився до привітань і Олександр Пономарьов. Він виконав справжній шлягер "Як тебе не любити, Києве мій". Насолоджуйтесь!
Співачка Джамала теж присвятила Києву пост в інстаграмі. Переможниця Євробачення подякувала місту за те, що почувається тут як вдома.
"Ти — мій! Ти справді мій! І кажу це не тому, що я твоя почесна громадянка. Ти по-справжньому моє місто. Ти вивчив мене, дарував стільки зустрічей, любові, розчарувань. Я тут вдома. Перше кохання, перші справжні музичні майданчики, перші перемоги, весілля, перше народження моєї дитини. Можу перелічувати безкінечно... Біжу до тебе з радістю! Люблю тебе. Розквітай!!!"
Столицю також привітала Наталка Могилевська: "Київ! Ти моє місто, моя любов! Я люблю схід сонця на лівому березі, я люблю захід сонця дивитися з лівого на правий. Я дуже люблю твої каштани, весну. Я збираю трави поблизу Маріїнського парку для себе. Київ, ти моє життя! З Днем народження."
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