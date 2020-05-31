Кличко і Шварценеггер привітали жителів столиці з Днем Києва: яскраве відео

Києву сьогодні виповнилося 1538 років, і з цього приводу мер Віталій Кличко присвятив жителям столиці яскраве відео, в якому до привітань долучився й Арнольд Шварценеггер.

Очільник української столиці Віталій Кличко привітав Київ з Днем міста, а приєднався до його привітання навіть всесвітньо відомий голлівудський актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер. Відповідне відео опубліковано на сторінці мера в Facebook.

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"Друзі, вітаю вас з Днем Києва і пропоную подивитися це відео. Це відео про кохання. Любові кожного киянина до свого рідного міста. Адже кожен з нас з Києвом пов'язує щось своє, особливе. Київ – це місто, яке знають і люблять у всьому світі. Київ – це кожен з нас. Ми любимо тебе, Київ", – написав Кличко.

На відео можна побачити, як мер по відеозв'язку вчить Шварценеггера вимовляти "Як тебе не любити, Києве мій", після чого той зміг вимовити цю фразу.

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