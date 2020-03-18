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Карантин Коронавірус

Українські зірки долучилися до інформаційної кампанії проти поширення коронавірусу (відео)

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Українські зірки долучилися до інформаційної кампанії проти поширення коронавірусу (відео) - фото 1

Українські зірки підтримали Міністерство охорони здоров'я, знявшись в ролику про коронавірус. Відео з'явилося на офіційній сторінці МОЗ на YouTube.

До масштабної інформаційної кампанії проти поширення вірусу приєдналися Потап, Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній, Jerry Heil, Дмитро Шуров, Мішель Андраде, Павло Зібров, Євген Клопотенко, Марія Єфросиніна та Гарік Корогодський.

І ще: alyona alyona потрапила в авторитетний рейтинг Forbes

Зірки ще раз розповіли про правила безпеки і поведінки під час пандемії коронавірусу. Вони закликали стежити за гігієною і дотримуватися інших простих правил, а також поділитися цим роликом.

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