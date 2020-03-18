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alyona alyona потрапила в авторитетний рейтинг Forbes

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alyona alyona / instagram

Українська реперка alyona alyona завоювала не лише серця слухачів, а й рядок у рейтингу Forbes. Дівчина увійшла до престижного переліку 30 Under 30, до якого входять 30 знаменитостей, які до 30 років зуміли підкорити світ і зробили потужний прорив у своїй кар'єрі.

Хіп-хоп-виконавиця alyona alyona увійшла в список з 30 найуспішніших у своїй сфері особистостей. Такий рейтинг щорічно складає журнал Forbes, в який включає людей, що досягли певних успіхів, яким ще немає 30-ти років.

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alyona alyona потрапила в авторитетний рейтинг Forbes - фото 392820

Українська реперка була включена в рейтинг в номінації "Розваги" поряд з 27-річним шотландським актором Шуті Гатвою, який зіграв в серіалі "Статеве виховання", а також зі співаком Льюїсом Капальді і актором Романом Гріффіном Девісом, який отримав широку популярність після головної ролі в фільмі "Кролик Джоджо".

Колишня вихователька дитячого саду переосмислила звучання репу. Alyona Alyona представляє український реп у світі. Вона гастролювала по всій Європі і є однією з провідних артистів своєї країни, – зазначає видання Forbes про українську виконавиці.

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Джерело: forbes
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