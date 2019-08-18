Українські замки зареєструвалися у Tinder, і ось чому

У додатку для знайомств Tinder з'явилися профілі українських замків. Так активісти розраховують зібрати гроші на відновлення будівель.

Проєкт благодійного фонду "12 вартових" називається "Одинак ​​шукає музу".

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У профілях замків написано приблизно таке: "Самотність руйнує. Я вже понад сто років один, мені давно хочеться познайомитися, розповісти свою історію, організувати вечірку або навіть фестиваль для друзів... Або просто посидіти разом на заході".

Найстаріший із замків у Tinder побудований у XI столітті. Він та інші представлені в додатку об'єкти, за оцінкою експертів, протримаються до повного руйнування не більше як шістдесят років.

Благодійний фонд "12 вартових" був створений у серпні 2019 року. Авторка проекту – Лала Тарапакіна, мандрівниця, авторка кількох путівників по Україні, а також експедиційного проєкту "Знайди в Україні".

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