Скинулись на пенсію: друзі викупили село в Іспанії, щоб втілити свою мрію

Компанія друзів стала зірками медіа після того, як придбала закинути іспанське село. А все для того, що втілити спільну мрію!

В Іспанії на сьогодні пустують понад 300 сіл, мешканці яких виїхали до міст у пошуках кращої долі. Але компанія молодих людей вирішила зробити навпаки, придбавши одне із занедбаних сіл поблизу Вілальба у провінції Лусо.

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Звісно ж, це було доволі недешево, однак друзі скинулись своїми збереженнями та все ж оплатили 140 тисяч євро за хутір, який вже 50 років залишається забутим.

Всього на території є одне велике приміщення, два зруйновані котеджі, кільки комор, зерносховища та традиційну піч для хліба. У майбутньому нові власники планують зробити там помешкання і провести старість разом. Як зізнаються креативні друзі, у кожного з них є і звичайна домівка, але такою є їх спільна пенсіонерська мрія.

Estos amigos han pagado 140.000 euros para hacerse con todo el pueblo, aunque ahora les queda el trabajo de restaurarla y hacer posible su sueño de retirarse todos juntos en este precioso lugar https://t.co/BFCotRUT4u — La Vanguardia (@LaVanguardia) August 14, 2019

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