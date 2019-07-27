У Дубаї починають друкувати споруди на 3D-принтерах

Компанія-забудовник Emaar Properties оприлюднила перший проект будинку, надрукованого на 3D-принтері. Об'єкт розміститься у комплексі Arabian Ranches III в Дубаї.

Амбіційний план промисловців Дубая такий: до 2039 року надруковані будівлі повинні складати четверту частину всіх будинків цього міста. Крім того, передбачається, що саме Дубай стане центром цього високотехнологічного будівництва.

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Дубай традиційно крокує в рядах лідерів, якої б сфери це не стосувалося. Тут сповнені рішучості розвивати це нове крило будівельної індустрії. 3D-друк стрімко завойовує позиції в різних галузях промисловості. Цим способом можна зробити все, що завгодно: від людських органів до буханки хліба.

Але для великих будівельних компаній така технологія – знахідка з великої літери. Найпрогресивніші в світі забудовники вже впритул підійшли до того, щоб друкувати будинки з бетону.

У цьому виробництві використовуються ті ж принципи, що і в 3D-друку іграшки. Тільки масштаб незрівнянно грандіозніший, а головним матеріалом є бетон. Він закачується у велику форсунку, а потім видавлюється з її "носа", поступово утворюючи потрібні форми.

Прихильники 3D-друку вважають, що споруда будинків цим методом значно швидша і фінансово вигідніша, ніж з використанням традиційних технологій.

Експерти стверджують, що до 2027 року ринок будівельної 3D-друкованої продукції складе 40 мільярдів доларів. У міру вдосконалення принтерів будівництво споруд буде дешевшати.

До речі, 3D-друк нині особливо успішно використовується в Китаї, де кожен може вибрати на свій смак проєкт будинку своєї мрії, а потім за кілька днів роздрукувати його. В країні в цій галузі вже є свої рекордсмени. Китайська компанія Yingchuang New Materials витратила 12 років і 20 мільйонів юанів (близько трьох мільйонів доларів США) на розробку пристрою, який тепер може друкувати домівки з суміші цементу та будівельних відходів швидкістю 10 споруд на добу.

Американські компанії ICON і New Story теж створюють будинки на 3D-принтері. Роздрукований будинок площею від 55 до 75 квадратних метрів коштує в Штатах близько 4 тисяч доларів, а його споруда займає всього один день.

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