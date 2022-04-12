Українські захисники показали на відео, як розгромили кілька ворожих танків на Донеччині

Хлопці зі Збройних сил України з 24 лютого розтрощили уже понад 700 російських танків. Цей список поповнила чергова колона окупантів, яку перестріли українські бійці.

Так, воїни 54-ї окремої механізованої бригади імені Гетьмана Івана Мазепи на своїй сторінці у Facebook показали, як знищили колону техніки Росії. Як відомо, ворожі такни підбили у Донецькій області.

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"Вашій увазі пропонується короткометражний фільм про "палку" в прямому сенсі любов до наших не братів. Десь на теренах Донеччини знищені два танки окупантів та ще кілька горять, аж гай шумить. Далі буде…" – йдеться в описі до ролика.

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