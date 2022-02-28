Українські захисники острова Зміїний – живі: офіційна заява ВМС ВСУ

Українські герої з остова Зміїний – живі. Наших прикордонників, яких вважали загиблими, взяли в полон ворожі війська.

Про те, що українські військові, які так мужньо стояли на захисті остова Зміїного, опинилися в полоні окупантів повідомили у ВМС ЗСУ. При цьому морпіхи сміливо двічі відбили напади російських військових. Але брак БК завадив й далі стояти на захисті української землі.

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Ми дуже раді дізнатися, що наші побратими живі і з ними все добре, – йдеться в офіційному повідомленні.

У відомстві також додали, що звязок з українськими прикордонниками був втрачений через зруйновану окупантами інфраструктуру: маяк, вишки та антени були знищені. А тим часом російська пропаганда намагається переконати суспільство, що українська влада нібито уже "забула" й "поховала" своїх підлеглих.

Нагадаємо, 24 лютого влада повідомила, що російські війська захопили український острів Зміїний у Чорному морі, внаслідок чого загинули 13 прикордонників. Зазначалося, що до нього підійшли два російські військові кораблі, крейсер Москва і патрульний корвет Василь Биков, і запропонували бійцям Ізмаїльського прикордонного загону, що були на острові, здатися. Вони відмовилися. Згідно із записом розмови між ними, українські прикордонники отримали повідомлення: "Я російський військовий корабель. Пропоную скласти зброю і здатися, щоб уникнути кровопролиття та невиправданих жертв. Інакше на вас буде завдано бомбово-штурмовий удар. Як зрозуміли, прийом?". Українці відповіли: "Російський корабель, йди нах*й".

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