На відео показали знищення російських установок Бук українським безпілотником

З кожним днем війни російські війська зазнають усе більших втрат. Дивіться, як українські захисники знищили зенітно-ракетні установки Бук окупантів, що вторглися на наші землі.

Так, ЗСУ рознесли чергову військову колону російських окупантів. На цей раз серед знищених бойових комплексів опинилися зенітно-ракетні установки Бук. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на своїй сторінці у Facebook. Він також показав на відео момент удару.

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Байрактари у справі. Наші оператори ювелірно криють колони ворожих військ. Знищено російський БУК у районі Малина Житомирської області. Бійтеся, вороги! Не буде вам спокою на нашій землі, – йдеться у коментарі до відео.

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