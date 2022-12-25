Українські воїни зворушили "Щедриком" на фронті – відео

Українські захисники та захисниці без вихідних та відпусток роблять все, щоб наблизити перемогу України. І на Різдво військові записали особливе відео з фронту, заспівавши "Щедрика".

Щодня українські бійці докладають максимум зусиль, щоб на нашій території не залишилось жодного російського загарбника. І на фронті не забувають про особливі та важливі свята, серед яких і Різдво. Тому воїни 67 ОМБР поділились зворушливим відео, на якому співають відому пісню "Щедрик" у польових умовах.

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Як зауважують військові, Різдво є "світлим часом єднання та віри у найкраще". Саме у цей день українські сім'ї збираються за святковим столом та діляться своїм теплом та радістю. Та під час війни далеко не всі можуть бути поряд з рідними.

Ми – воїни 67 ОМБР, кістяк якої складають бійці Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор", вже 9 рік поспіль зустрічаємо Різдво в засніжених окопах фронту далеко від своїх родин, воюємо з російським окупантом, бережемо ваш спокій та затишок. Аби хоч на мить відчути тепло Різдва ми заспівали традиційну різдвяну пісню "Щедрик". Ми переконані у нашій перемозі та віримо, що скоро всі українці зможуть відсвяткувати Різдво в мирній та головне соборній Україні. З Різдвом Христовим, Перемоги та Віри в Українське Військо! – йдеться у повідомленні.

Якщо відео не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням

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