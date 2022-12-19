Холодноярівці показали, як "шкварили" окупантів у Соледарі – фото

Українські воїни щодня без перерв працюють над тим, щоб жодного російського загарбника не залишилось на нашій території. І ця боротьба є титанічною у фронтових зонах.

Українські військові продовжують відбивати українські території в загарбників з росії. Зараз важкі бої відбуваються на кількох напрямках, серед яких Бахмутський. Бійці з 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр показали, як "шкварили російських окупантів на Соледарі". Це місто неподалік Бахмута на Донеччині.

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Нині позиції змінили та перемістилися, отже вже можемо показувати роботу наших воїнів без купюр. Місто, що у мирний час забезпечувало країну сіллю, з приходом російських окупантів перетворилося на поле бою. Ворог направляє туди ракети, авіабомби і артилерійські снаряди, розвалює школи, дитячі садки, багатоповерхівки. Запалює житлові будинки, немов сірники. Та захопити місто Солі за багато місяців війн йому не вдалося. Бої продовжують точитися на околицях, – діляться українські воїни.

facebook.com/93OMBr

Хоч у наших захисників було значно менше всього на озброєнні, але вони продовжують давати відсіч загарбникам.

Мін у наших бійців було незрівнянно менше, але майстерне корегування вогню за допомогою безпілотників, точне наведення, швидка робота розрахунків і постійні перекати зіграли свою вагому роль в обороні міста. Саме в цьому і полягає професійність наших Збройних Сил, які здатні протистояти набагато чисельнішій російській армії, – підкреслюють у 93 ОМБр.

facebook.com/93OMBr

facebook.com/93OMBr

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