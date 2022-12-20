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"Око за око, ракети за ракети": Залізна бригада показала, як випалює окупантів – відео

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Українські танкісти знищують ворогів - фото 1
Українські танкісти знищують ворогів / Скриншот з відео

Українські захисники кожного дня докладають максимум зусиль, щоб на території нашої країни не залишилось жодного російського загарбника. І своїми успіхами поділились бійці 3 окремої танкової Залізної бригади.

Російські окупанти продовжують завдавати цинічні удари по українських містах, тому наші воїни у відповідь передають їм такі ж "вогняні вітання". Це підтверджує і свіже відео від військових з 3 окремої танкової Залізної бригади, яке з'явилось на офіційній сторінці бійців у фейсбуці.

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Око за око, ракети за ракети... Рашистам "насипає" реактивний дивізіон 3-ї окремої танкової Залізної бригади. Стрільбою керує командир батареї капітан Володимир Котяхов. Смерть ворогам! – йдеться у повідомленні.

Якщо відео не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням

Станом на 20 грудня армія рф втратила приблизно 99 230 одиниць особового складу, 2 995 танків та 1 960 артилерійських систем. Повний перелік втрат росії з початку повномасштабної війни має такий вигляд:

'Око за око, ракети за ракети': Залізна бригада показала, як випалює окупантів – відео - фото 517239

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