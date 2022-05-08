Українські воїни знищили російський гелікоптер у момент висадки десанту на острів Зміїний

Відео удару Bayraktar по ворожому вертольоту на острові Зміїний / кадр з відео

Збройні сили України продовжують героїчно тримати оборону на своїй землі. Наші захисники вчергове ліквідували російських солдатів та їхню техніку. Свіже відео з'явилося у мережі.

Йдеться про знищення ворожого гелікоптера і десанту на острові Зміїний. У цій військовій операції був задіяний Bayraktar. Відео атаки опублікували на сторінці Оперативного командування "Південь" у Facebook.

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На кадрах видно, як над захопленим Росією українським островом завис вертоліт. З нього на Зміїний десантувалися російські окупанти. У розпал процесу Bayraktar вдарив по вертольоту, який у мить перетворився на гігантську вогненну кулю.

Не можна припинити це робити: женемо ворога з кожного клаптика нашої землі, навіть з маленького острова, з моря, ще й з повітря. Вперед – до перемоги України! – підписали ролик українські воїни.

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