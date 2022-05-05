"Нагадали, хто тут ґазда": ЗСУ епічно покарали окупантів – відео

Українські військові продовжують щодня боронити нашу країну від російських загарбників. І регулярно діляться своїми успіхами на полі бою, не винятком стало і нове відео від бійців 30 ОМБр імені Острозького.

ЗСУ активно працюють над тим, що дати відсіч російським військовим, які вдерлись на територію нашої країни. І кожного дня вони демонструють міць та мужність, знищуючи техніку та особовий склад окупантів. Це підтверджує свіжий запис від воїнів 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, який з'явився на офіційній сторінці у фейсбуці.

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Доброго вечора, ми з України! Той випадок, коли вранці рашисти не зрозуміли мову "знаків згори" від наших військових, тож, ми вирішили знову нагадати про те, хто ґазда на українській землі, – йдеться в описі.

І на кадрах можна побачити, як яскраво фіксують та підривають ворожі бойові машини. Відзначимо, що станом на 5 травня російська армія втратила 1092 танки, 2651 ББМ, 1907 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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