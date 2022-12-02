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Українські пілоти – найкращі: у ЗСУ показали видовищне відео в небі
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Кожного дня українські захисники роблять все, щоб наблизити нашу перемогу та позбутись російських загарбників. І авіація неабияк у цьому допомагає!
Без вихідних та відпусток українські воїни звільняють тимчасово окуповані території та вказують єдиний правильний напрям для російських окупантів. Важливо роль у цьому відіграють Повітряні Сили ЗСУ, чия робота захоплює та підіймає бойовий дух. Це підтверджує і свіже відео з українською авіацією, яким поділились в Угрупуванні Об'єднаних сил.
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Українські пілоти найкращі у світі! Той професіоналізм і та майстерність, які вони демонструють, не можуть не вражати. Неймовірно видовищне відео від наших асів дивіться вже зараз! – йдеться в описі.
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Станом на 2 грудня армія рф втратила приблизно 90 090 одиниць особового складу, 280 літаків та 1564 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Повний перелік втрат росії з початку повномасштабної війни має такий вигляд:
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