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Компанія Starlink дала ліцензію на роботу в Україні

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Компанія Starlink дала ліцензію на роботу в Україні - фото 1

Голова Міністерства цифрової трансформації України повідомив у своїх соцмережах, що відтепер Starlink в Україні може працювати абсолютно легально. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Starlink, проєкт американської компанії SpaceX, що належить Ілону Маску, тепер має ліцензію на роботу в Україні. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Система Starlink надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети, адже SpaceX має розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку та запусків великої їх кількості у космос.

"Компанія Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") отримала реєстрацію оператора. Щойно компанію внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за номером 1. Представництво компанії SpaceX вже скоро почне активну роботу в Україні", – розповів Михайло Федоров.

Компанія Starlink дала ліцензію на роботу в Україні - фото 507207

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