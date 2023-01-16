Українські виконавці ХАС та Схожа записали спільну чуттєву пісню "Не продам"

"Не продам" – це пісня з нового альбому "0322", який вже доступний для слухачів. Кліп та пісня тривожать слухачів та викликають щирі емоції. Слухайте музичну прем'єру!

Прем'єра треку "Не продам" від виконавців ХАСа та Схожої відбулася 15 січня 2023 року на YouTube. За кілька днів ця пісня вже зібрала тисячі прослуховувань, лайки та схвальні коментарі від слухачів.

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Ця пісня отримала такі позитивні коментарі: "Щиро дякую за творчість. Кожний текст тривожить та розриває душу, сльози заливають лице від кожного слова. Дякую", "Тяжко та боляче слухати... водночас неймовірно красивий дует, чудовий трек", "Гарно. У кожного свій фронт. Спасибі за творчість", "Неймовірно! Пісня ранить кожним словом і водночас загартовує! Відеоряд до мурах.... Кров, біль, сльози.... Хасе, дякую! Чудова робота! Ваш дует такий гармонійний! Українці – найталановитіша нація", "Дякую Хасе! Гарний трек. Є душа у твоїх піснях, це відчувається в кожному рядку" тощо.

Слухати пісню ХАС feat Схожа – Не продам:

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