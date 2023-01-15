Артем Пивоваров презентував потужний "Маніфест" про незламність українців

Артем Пивоваров оспівав унікальні якості українців у новому потужному маніфесті. "Які ж ми, українці? Які риси нам притаманні?" – йдеться в описі до музичної прем'єри. Щоб дізнатися відповіді на ці запитання, співак доєднався до великого проєкту "Мапа Української Ідентичності".

Завдяки проєкту "Мапа української ідентичності" кожен зможе зробити свій внесок у бачення того, "Хто такі українці?", та долучитися до створення новітньої української історії.

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Під час проєкту було зроблено величезну роботу, яка показала, що бути українцем – це набагато більше, ніж просто мати синій паспорт чи народитися в цій країні. Це сила характеру та погляд на світ, який з'являється разом зі сталевою волею. Рішучість бути тим, хто ми є – могутніми, сміливими, незламними, креативними, чуттєвими, ніжними та мудрими. Цей музичний маніфест став найголовнішою подією всього проєкту "Мапа Української Ідентичності". В його основі закладено життя, мрії, сподівання, надії – все те, що формує унікальний код нашого українського характеру", – йдеться в коментарі до пісні.

Слухати пісню Артем Пивоваров – Маніфест:

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