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війна

Читайте, як Тілль Ліндеманн допомагає українським біженцям просто на вокзалі Берліна

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Читайте, як Тілль Ліндеманн допомагає українським біженцям просто на вокзалі Берліна - фото 1

Фронтмен відомого рок-гурту Rammstein Тілль Ліндеманн долучився до підтримки українців, які рятуються від війни в Україні. У зоні з волонтерами біля берлінського вокзалу артист допомагає нашим біженцям.

Про це розповіла дівчина з України, яка разом із подругою шукала місце для ночівлі у столиці Німеччини. А історією про вчинки Тілля Ліндеманна поділився на своїй сторінці в Instagram Потап.

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За словами українки, весь Берлін переповнений через масову евакуацію з нашої країни, і годі знайти місце, де можна було б зупинитися. Поруч із вокзалом стоїть облаштований великий намет для біженців. Туди й відправилися подруги, де волонтерам пояснили усю ситуацію.

І тут до допомоги долучився сам Тілль Ліндеманн. В результаті музикант влаштував дівчат у готель та оплатив номер. Ба більше, він ще й залиши 50 євро на вечерю.

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