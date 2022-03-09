Британський фермер проїде тисячу миль, щоб допомогти українцям

Фермер з Великої Британії готовий подолати дорогу у тисячу миль, щоб підтримати українців у боротьбі проти російських окупантів. Як він планує це зробити - читайте далі.

42-річний британець Льор Джонс з Уельсу збирається проїхати більше як тисячі миль до України. І це не проста мандрівка, адже фермер хоче віддати українцям своє авто Land Rover Discovery, пише metro.

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Цей транспорт чудово підходить для евакуації людей, а також дозволить привезти в Україну чимало медикаментів. Ідея спала на думку Джонсу після того, як він натрапив в мережі на прохання про допомогу від українського колеги-аграрія. Там чоловік просив знайти авто, у якому б можна було рятувати цивільних з місць воєнних дій.

Британець вже склав свій непростий маршрут, який простягається через Польщу. Звідти він хоче перетнути кордон, щоб віддати машину з ліками, а тоді повернеться додому.

Маршрут британця

Відзначимо, що чоловік вже займався благодійністю та брав участь у волонтерських місіях до Африки до 2012 року, а тоді завів сім'ю та трохи призупинив свою діяльність. Однак на рахунку в його організації ще залишились кошти, які він вирішив вкласти і допомогти українцям.

"Нам потрібно якомога швидше доставити туди (в Україну – ред.) машину, перш ніж росіяни почнуть рухатись на захід країни, де ми її передамо. Останнє, чого ми хочемо, щоб росіяни забрали це (допомогу від британця, – ред.) собі", – пояснює фермер.

Авто, яке фермер хоче віддати українцям

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