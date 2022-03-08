Українські військові привітали жінок із 8 березня: відео

Воюючи на фронті, українські військові не забули привітати усіх жінок з Міжнародним жіночим днем. З такої нагоди наші захисники записали зворушливе відеозвернення.

Так, бійці ЗСУ привітали українських жінок з їхнім святом, а також подякували їм за молитви та підтримку у тилу. Воїни України пообіцяли якнайшвидше забезпечити мирне небо над головою. Ролик опублікували на сторінці Командування об'єднаних сил ЗС України у Facebook.

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"Дорогі наші жінки – мами та дружини, сестри та дочки! Ви зустріли чергову весну з величезним болем у серці та сльозами на очах. На жаль, ці дні пробудження природи сьогодні задимлені війною та тривогами. Але ми знову і знову висловлюємо Вам свою повагу, вдячність та любов! Шановні хранительки, величезна Вам подяка та низький уклін! Бажаю, щоб мир повернувся в Україну, а у Ваших сім'ях запанувала злагода та благополуччя", – зазначив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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