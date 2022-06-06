Українські військові показали в дії "саморобну" РСЗВ: б'є по ворогові з кузова пікапа

Українці надзвичайно талановиті та винахідливі. Тож не дивно, що наші військові самотужки створили РСЗВ. Її встановили на кузов пікапа та вже знищують за її допомогою ворога.

Зображення з установкою на пікапі з'явилось на сторінці UAWeapons у твітері. Особливість цих компактних установок полягає саме в тому, що їх можна використовувати в парі з позашляховиками. Це робить їх особливо мобільними.

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Сама система, яку продемонстрували військові, має додаткову стабілізацію. А атакують ворога ракетами С-8. Їхній калібр 80 міліметрів. Спроєктовані вони так, щоб знищувати як особовий склад, так і ворожу техніку.

Що це за ракета? Ракета С-8 належить до класу "повітря-земля". Як правило, їх переносять бомбардувальники, винищувачі, штурмовики або гелікоптери. Якщо ж запускати їх з землі, то на ювелірну точність розраховувати не слід. Але для атаки по позиціях ворога їх цілком достатньо.

Українська РСЗВ працює на базі пікапа: дивіться відео

На відео можна побачити результати роботи такої мобільної РСЗВ. Достеменно невідомо, наскільки ефективно працює стабілізація системи, ураховуючи, що випускають її з кузова пікапа. Але ми все одно вражені винахідливістю та талантом наших земляків!

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