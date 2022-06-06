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Українські військові показали в дії "саморобну" РСЗВ: б'є по ворогові з кузова пікапа

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Компактні РСЗВ правцюють на базі пікапів - фото 1
Компактні РСЗВ правцюють на базі пікапів

Українці надзвичайно талановиті та винахідливі. Тож не дивно, що наші військові самотужки створили РСЗВ. Її встановили на кузов пікапа та вже знищують за її допомогою ворога.

Зображення з установкою на пікапі з'явилось на сторінці UAWeapons у твітері. Особливість цих компактних установок полягає саме в тому, що їх можна використовувати в парі з позашляховиками. Це робить їх особливо мобільними.

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Сама система, яку продемонстрували військові, має додаткову стабілізацію. А атакують ворога ракетами С-8. Їхній калібр 80 міліметрів. Спроєктовані вони так, щоб знищувати як особовий склад, так і ворожу техніку.

Українські військові показали в дії 'саморобну' РСЗВ: б'є по ворогові з кузова пікапа - фото 506960

Українські військові показали в дії 'саморобну' РСЗВ: б'є по ворогові з кузова пікапа - фото 506961

Українські військові показали в дії 'саморобну' РСЗВ: б'є по ворогові з кузова пікапа - фото 506962

Що це за ракета? Ракета С-8 належить до класу "повітря-земля". Як правило, їх переносять бомбардувальники, винищувачі, штурмовики або гелікоптери. Якщо ж запускати їх з землі, то на ювелірну точність розраховувати не слід. Але для атаки по позиціях ворога їх цілком достатньо.

Українська РСЗВ працює на базі пікапа: дивіться відео

На відео можна побачити результати роботи такої мобільної РСЗВ. Достеменно невідомо, наскільки ефективно працює стабілізація системи, ураховуючи, що випускають її з кузова пікапа. Але ми все одно вражені винахідливістю та талантом наших земляків!

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