Українські військові показали, що окупанти крали в українців

Російські військові не просто вдерлися на територію України, знищуючи на своєму шляху все, що тільки можна, а й активно займаються мародерством. Бійці ЗСУ показали, що намагались вкрасти окупанти перед зустріччю зі справедливістю.

Бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади показали, як російські військові намагаються винести з собою якомога більше різних речей українців. На сторінці бійців у фейсбуці з'явилась серія кадрів з тим, що окупанти намагались вкрасти з помешкань мирних мешканців.

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Патрони, куртки, сорочки, цигарки, презервативи, золото, чобітки та сукні українських дівчат. Що в наших полях лише не знайдеш після горе-окупантів. Справжня шизофренічна солянка. З голоду та від подиву дикуни тягнули все, що могли. Та додому так і не довезли. Все залишилось на полі бою, – йдеться у повідомленні.

Але спроби поповнити своє майно в російських солдатів провалились завдяки блискучій роботі ЗСУ. Тож тепер їм не знадобиться нічого з того, що вони намагались привезти додому.

Концерт не по заявках закінчено. Техніка знищена, речі спалені, тіла покриті попелом. Це будуть єдині спогади про візит до України. Не повторюйте помилок, непрошені гості, не суньте носа на чужу територію! – наголошують українські військові.

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