Так працюють воїни 92 бригади: ефектне відео українських бійців

Кожного дня українські військові наближають нашу перемогу у війні, а також діляться своїми успіхами на полі бою. І відео від захисників з 93 бригади це лише підтверджує

Мужність та відданість ЗСУ, Тероборони, Нацгвардії та всіх наших захисників важко описати словами. Зате з цим чудово може впоратись відео з їхньою роботою. Саме таким роликом поділились воїни 92 окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, який з'явився на офіційній сторінці бійців.

І ще: Американський Stinger приземлив російський винищувач на Луганщині: фотофакт

Під запальний трек "Досить" Саші Чемерова та Жені Галича бригада з Харківщини показує, як боронить нашу Україну.

Відзначимо, що станом на 23 травня російські окупанти втратили 29 200 військових, 3 166 бойових броньованих машин, 604 артилерійські системи. Повний перелік втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення має такий вигляд:

Читайте також: Знищено понад 50 одиниць ворожої техніки: дивіться на відео, як працюють наші артилеристи