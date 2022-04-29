Українські військові філігранно знищили запас ворожих боєприпасів: дивіться відео

Відео з кадрами розгрому окупантів чи їхніх ресурсів або техніки багато не буває. Днями наші захисники влучно знищили ворожий склад боєприпасів, який російські солдати організували просто посеред українського села. Приємного перегляду!

Так, бійці 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха показали у Facebook результат своєї злагодженої роботи. Їм вдалося з особливою точністю здійснити удар й позбавити російські війська боєприпасів.

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Це завдання було не з простих, оскільки окупанти влаштували склад свого смертоносного заліза на одному з ганків приватного подвір'я у селі. Втім, нашим солдатам це було під силу. Їхня влучна атака за мить підняла у повітря ворожі боєприпаси, якими російські військові планували вбивати українців.

Приємного перегляду! Це саме той випадок, коли страшенно красиво. Вірте у воїнів, вірте у Збройні сили України! Разом переможемо! – йдеться у підписі до відео.

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