Так виглядає вибух від 475 ворожих боєприпасів: відео від ДСНС

Кожного дня у ДСНС працюють над розмінуванням території, де побували окупанти. Тому нещодавно рятувальники показали справді вогняне відео зі знешкодження понад 400 російських боєприпасів.

Рятувальники щодня активно працюють над тим, щоб українці могли безпечно повертатись у рідні міста та села, які атакували російські військові. За останні тижні працівникам ДСНС вдалось розмінувати територію розмірами у 20 тисяч футбольних полів. Тож не дивно, що на відео зняли момент знешкодження 475 ворожих боєприпасів.

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Все це зібрали на звільнених територіях та підірвали українські сапери, а палання важко недооцінити. Тому будьте дуже обачними, дивіться під ноги та не беріть незрозумілі предмети у руки. Якщо ви помітили підозрілий предмет, то одразу телефонуйте 101.

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