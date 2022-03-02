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війна

Українські вчені вимагають припинити фінансування науки Росії

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Наука / nas.gov.ua

Рада вчених Національної академії наук України звернулась до міжнародної академічної спільноти із закликом припинити наукову співпрацю з Росією.

Про це повідомляють у фейсбуці НАН.

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Звернення ініціював доцент кафедри математичного моделювання та штучного інтелекту Національного аерокосмічного університету Дмитро Чумаченко. Відтак українські вчені закликають світ повністю розірвати наукову співпрацю з РФ.

"На додаток до санкцій щодо агресора є важливим припинення усіх форм наукової співпраці з російськими вченими (від грантового фінансування до публікації результатів досліджень у міжнародних виданнях)", – наголошується у зверненні.

На їхнє переконання, доступ Росії до нових технологій створює загрозу всьому людству. Науковці також додали, що у 2022 році чи не найкращою відповіддю на збройний напад є закриття доступу до високих технологій, інновацій, наукових досліджень та інформаційної підтримки.

Також вони закликали робити пожертви для потреб української армії.

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НАН

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