Челсі комусь треба? Абрамович намагається спішно продати свій футбольний клуб

Власник лондонського Челсі Роман Абрамович готовий чимшвидше розглянути пропозиції щодо продажу англійського гранда. Російський олігарх намагається втекти від західних санкцій.

Один із найбагатших олігархів Росії продає футбольний клуб за три мільярди фунтів стерлінгів. Окрім того, на продаж піде й лондонська елітна нерухомість Абрамовича. Про це пише видання The Times.

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Мільярдер хоче продати клуб, щоб жорсткі санкції уряду Сполученого Королівства не вплинули на життєдіяльність "синіх".

Швейцарський бізнесмен Гансйорг Вісс заявив, що представники Абрамовича пропонували придбати Челсі йому та ще трьом бізнесменам. Однак, опальний росіянин просить за лондонський клуб занадто багато.

Наразі Роман Абрамович не потрапив під санкції Євросоюзу, але невдовзі це може змінитись. Нафтовий магнат наближений до Путіна, за останніми даними, його статки оцінюються в 14,5 мільярда доларів. Абрамович має громадянство в Португалії, Росії й Ізраїлі. Він також один з найбагатших жителів Лондона та Португалії.

Абрамович намагається спішно продати свій футбольний клуб

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