Слухайте Баскова: які музиканти вже скасували свої концерти в Росії

Багато відомих іноземних артистів та музичних гуртів скасували свої концерти в Росії. Тож тепер жителі РФ слухатимуть Баскова та Газманова.

Росія залишається без року, інді й надії на прослуховування чогось, окрім вітчизняної музики.

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Відомі американці Imagine Dragons підтримали Україну та відмовилися від виступу на території агресора – вони мали виступати 5 та 7 червня.

Іноземні артисти та музичні гурти масово скасовують концерти в Росії. Від концертів вже відмовилися Іггі Поп, Brainstorm, Green Day, The Neighborhood, Tommy Genesis, Franz Ferdinand, Apashe, Foals, The Killers.

"Друзі! Іггі Поп вирішив скасувати виступ на Park Live", – повідомили представники музичного фестивалю в Москві.

Також концерти в Росії скасували Iron Maiden, Foals та Twenty One Pilots. Нік Кейв і Bad Seeds скасували майбутні шоу в Москві у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

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