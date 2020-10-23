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Українські вчені показали вражаюче фото пінгвінів в Антарктиді

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Українські вчені показали вражаюче фото пінгвінів в Антарктиді - фото 1

Українським полярникам вдалося сфотографувати пінгвінів, коли птахи стояли у черзі за їжею до океану. Знімок з'явився на сторінці інженерки-дослідниці Анни Соїної у Facebook.

В Антарктиді, неподалік від української полярної станції "Академік Вернадський", зняли приголомшливе фото пінгвінів. Птахи вишикувалися у чергу до океану, щоб добути там рибу. Знімок опублікувала у Facebook інженер-дослідник Радіоастрономічного інституту Національної академії наук Анна Соїна.

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"Черга за морепродуктами. З 4 до 5 ранку на острові Галіндез двіжуха по повній програмі", – підписала кадр Анна. Зараз в районі антарктичної станції весна. Тварини, судячи з усього, вирішили влаштувати собі ранній сніданок.

Українські вчені показали вражаюче фото пінгвінів в Антарктиді - фото 431567

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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