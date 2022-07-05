Мінус "Урагани" та ТЗМ: українські бійці перетворили ворожу техніку у мотлох – відео

Українські воїни щодня роблять все, щоб на нашій землі не залишилось жодного окупанта. І нове відео від одеської бригади це лише підтверджує.

Кожного дня захисники України наближають нашу перемогу, знищуючи російських загарбників та їхню техніку. Цього разу бійці з 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу показали, як в окупантів поменшало реактивної зброї. Відео з успішним знищенням ворожої техніки з'явилось на офіційній сторінці бригади у фейсбуці.

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28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу не перестає нищити ворога. Два "Урагани" та дві ТЗМ (транспортно-заряджальна машина на основі танка, – ред.) зробили "жест доброї волі" та розчинились на молекули! – відзначили воїни.

Якщо відео не відтворюється, то можна переглянути його за цим посиланням

Додамо, що станом на 5 липня армія РФ втратила приблизно 36 350 осіб, 806 артилерійських систем, 2634 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. Повний перелік втрат окупантів з початку повномасштабного вторгнення має такий вигляд:

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