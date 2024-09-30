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Українські та світові зірки, які всиновили дітей: підбірка до Дня усиновлення

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Діти / unsplash

30 вересня, у День всиновлення, Радіо Максимум розповідає про зірок, які не лише підкорили вершини слави, але й відкрили свої серця та домівки для дітей, які потребували родини.

В українському шоу-бізнесі сьогодні є небагато зірок, які своїми вчинками показали справжній приклад для всіх сімей. Проте у світі практика усиновлення дітей відомими особистостями більш поширена.

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У новому матеріалі Радіо Максимум розповідає про українські та іноземні подружжя, які всиновили дітей з дитячого будинку. Зірки вирішили подарувати їм шанс на нове життя.

Українські пари, які всиновили дитину:

1. Наталія Могилевська

Наталія Могилевська, відома українська співачка, нещодавно здивувала та надихнула своїх шанувальників, усиновивши двох сестричок – Мішель і Софію. Цим кроком вона не лише подарувала дівчаткам нову родину, але й показала приклад великодушності та любові.

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Наталя Могилевська

2. Тимур Мірошниченко

Родина ведучого Тімура Мірошниченка – приклад безмежної любові. Подружжя усиновило Марселя та Ангеліну. Тепер у їхній родині аж четверо діток.

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Родина Тимура Мірошниченка

Світові зірки, які всиновили дитину

1. Ніколь Кідман та Том Круз

Ніколь Кідман та Том Круз, будучи одним з найяскравіших голлівудських подружжів свого часу, усиновили двох дітей: Коннора та Ізабеллу. Незважаючи на розлучення батьків, діти залишилися з Томом, зберігаючи теплі стосунки з обома батьками.

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Ніколь Кідман та Том Круз

2. Стівен Спілберг

Стівен Спілберг, геній кінематографу, відомий не лише своїми фільмами, але й великою родиною. Серед семи його дітей двоє – усиновлені. Тео була усиновлена дружиною режисера ще до їхнього шлюбу, а Мікаелу подружжя усиновило разом у 1996 році.

3. Шерон Стоун

Шерон Стоун після розлучення вирішила розширити свою родину через усиновлення. У 2005 році вона усиновила Лерда Вонна, а через рік – Куїна Келлі, ставши щасливою мамою двох хлопчиків.

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Шерон Стоун з дітьми

4. Крістін Девіс

Крістін Девіс, відома за роллю в серіалі "Секс і місто", пішла шляхом своєї героїні, усиновивши двох дітей: доньку Джемму Роуз у 2011 році та сина Вілсона сім років по тому.

5. Sia

Співачка Sia здивувала багатьох, усиновивши у 2019 році двох 18-річних юнаків. Цей крок привернув увагу до важливої проблеми – підлітки рідко отримують шанс на нову родину через усиновлення.

6. Сандра Буллок

Зірка "Гравітації" двічі стала мамою через всиновлення, показуючи, що материнство – це стан душі, а не тільки біологічний факт.

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Сандра Буллок з дітьми

7. Анджеліна Джолі

Акторка виховує шістьох дітей, троє з яких – всиновлені. Першу свою дитину вона всиновила у 2002 році – семимісячного Меддокса. Тоді Джолі була в шлюбі з Бобом Торнтоном, але дитину ростила як мати-одиначка через розрив через три місяці після всиновлення.

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Анджеліна Джолі з дітьми

8. Мадонна

Вона виховує шістьох дітей, з яких чотирьох вона прийняла у сімʼю. У шлюбі з Гаєм Річчі, від якого жінка має рідного сина, вони усиновили Девіда Банду. Трьох дочок вона вирішила виховувати вже самостійно.

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Мадонна з дітьми

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