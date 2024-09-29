alyona alyona разом з KLER випустили зворушливу дуетну пісню

Світ шалений, і ми разом з ним, але в обіймах близьких завжди є місце для спокою та тепла. Саме про це співачка KLER та реперка alyona alyona сьогодні презентують свою нову пісню "Тільки в твоїх обіймах".

Трек присвячений тим, хто на відстані, але все одно поруч у наших думках і серцях. Пісня закликає берегти своїх рідних, дарувати їм любов і підтримку, адже навіть на відстані ці почуття можуть зігріти, пише NRJ.

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alyona alyona, яка представляла Україну на Євробаченні 2024, поділилася своїми думками про створення спільного треку та що він має викликати у слухачів.

Мені дуже імпонує творчість молодої виконавиці KLER і музика, яку робить її саундпродюсер. Я запропонувала нам всім зустрітись і зробити якісь спільні пісні. Спробували і у нас вийшло. Я давно не отримувала такого задоволення від спільної роботи на студії, тому, що все дуже легко створювалось. KLER придумує дуже класні мелодії і тексти,

– каже вона.

Реперка вважає, що цей жанр має бути почутим скрізь в Україні. І що вона з радістю допоможе молодим виконавцям та сподівається, що за допомогою їхньої пісні про цю прекрасну виконавицю дізнаються, хто ще не чув.

"Наша пісня про те, що у кожного з нас є людина, якій ми дуже сильно потрібні. Чи це ваш батько, чи ваш тренер, чи це Бог над вами. Пам'ятайте, що ви потрібні і вас завжди хтось подумки обіймає", – додала реп-виконавиця.

alyona alyona та KLER "Тільки в обіймах твоїх": дивіться кліп на пісню

KLER, яка дедалі більше завойовує серця української аудиторії, також поділилася своїми враженнями від співпраці з реперкою:

Я дуже рада, що пісню "Тільки в твоїх обіймах" ми записали саме з Альоною. Вона дуже талановита музикантка та авторка, і мені здається, що за пару днів музичної сесії в нас дійсно вийшла класна творча колаборація!

– каже вона.

Для виконавиці зараз є дуже важливою підтримка її близьких, її людей. Вона зауважила, що буває іноді, коли так сильно накриває, що здається далі шляху немає, але потім поговориш зі своїми, міцно обіймаєш і наче легше дихати, стає тепліше і страхи кудись зникають.

"Я б дуже хотіла, щоб ця пісня дійсно була ніби обійми, які будуть зігрівати та надихати. Я щиро бажаю всім мати поруч таку людину, з якою душа буде квітнути, людину, з якою нічого не страшно", – розповідає KLER

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Нагадаємо, що вже 9 листопада у Києві відбудеться перший сольний концерт KLER, де, можливо, вона разом з alyona alyona виконають свій новий хіт наживо.